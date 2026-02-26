Contestazione senza tregua, Roma tappezzata da manifesti contro Lotito - FOTO

Prosegue senza sosta la contestazione dei tifosi laziali contro la società biancoceleste, in particolare contro il presidente Claudio Lotito. Dopo le ultime disertazioni allo Stadio Olimpico, i tifosi sono tornati a far sentire la propria voce per le strade di Roma.

Nelle ultime ore stati stati affissi diversi manifesti nella Capitale, tra cui anche fuori dalla stazione Metro Laurentina, con la scritta: "Finché c'è Lotito non avrete il nostro voto", riferita a Forza Italia, il cui logo è stato sbarrato. Una chiara provocazione al partito politico di cui Lotito è senatore.

Le immagini