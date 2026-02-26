Tifo Organizzato: “Non crediamo ci sia la possibilità di tornare indietro, a meno che…”
Un esponente del tifo organizzato ha parlato così della contestazione ai microfoni di Alfredo Pedullà
Rapporto con Lotito? In questo momento siamo in un punto di non ritorno, non vedo luce alla fine del tunnel e non credo ci sia la possibilità di tornare indietro, a meno che non escano fatti nuovi che ci permettano di fare altri ragionamenti. Fatti nuovi quali? La possibilità di avere una società che voglia investire veramente su quello che è il discorso campo della Lazio e non parlare solo ed esclusivamente dell’Accademy che lo fanno dal 2014, oppure di uno stadio che non è ancora passato in conferenza dei servizi al comune di Roma. Vogliamo dei fatti ci concreti anche perché noi siamo quei trentamila che hanno fatto l’abbonamento, che danno tutti gli anni i soldi alla Lazio e che non si tirano indietro quando ci sono da fare dei sacrifici. Li abbiamo sempre fatti, lo stiamo facendo: la dimostrazione di non entrare allo stadio per noi è un grande sacrificio, sia a livello di cuore, di cervello ed economico.