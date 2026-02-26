Tifo Organizzato: “Non crediamo ci sia la possibilità di tornare indietro, a meno che…”

Un rappresentante del tifo organizzato, ai microfoni di Alfredo Pedullà ha spiegato la situazione attuale della protesta nei confronti di Claudio Lotito: queste le sue dichiarazioni.

Rapporto con Lotito? In questo momento siamo in un punto di non ritorno, non vedo luce alla fine del tunnel e non credo ci sia la possibilità di tornare indietro, a meno che non escano fatti nuovi che ci permettano di fare altri ragionamenti. Fatti nuovi quali? La possibilità di avere una società che voglia investire veramente su quello che è il discorso campo della Lazio e non parlare solo ed esclusivamente dell’Accademy che lo fanno dal 2014, oppure di uno stadio che non è ancora passato in conferenza dei servizi al comune di Roma. Vogliamo dei fatti ci concreti anche perché noi siamo quei trentamila che hanno fatto l’abbonamento, che danno tutti gli anni i soldi alla Lazio e che non si tirano indietro quando ci sono da fare dei sacrifici. Li abbiamo sempre fatti, lo stiamo facendo: la dimostrazione di non entrare allo stadio per noi è un grande sacrificio, sia a livello di cuore, di cervello ed economico.