Da Conti, Paradiso e Fedez: per chi tifano i protagonisti di Sanremo

È partita la settimana che terrà milioni di italiani davanti alla Rai per il Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Tra Carlo Conti, i co-conduttori e i 30 artisti in gara nella categoria Big, quasi tutti dichiarano apertamente il proprio tifo calcistico, condividendolo spesso anche sui social.

Napoli e Milan guidano il tifo a Sanremo

Il dato più evidente riguarda il Napoli, che raccoglie la fetta più ampia di sostenitori tra gli artisti sul palco dell’Ariston. Arisa non perde occasione per indossare la maglia azzurra con lo scudetto, mentre Ermal Meta ha recentemente commentato il momento complicato vissuto dalla squadra allenata da Antonio Conte.

Grande passione partenopea anche per LDA, figlio di Gigi D’Alessio, oltre che per AkaSeven, il rapper Lukè e il cantautore Sal Da Vinci. Dichiaratamente tifosa del Napoli anche Serena Brancale.

Sul fronte milanese, il Milan può contare su Laura Pausini, da sempre rossonera, che ha celebrato sui social la Supercoppa Italiana conquistata la scorsa stagione. Tra i Big in gara sostengono il club anche Elettra Lamborghini, Fedez – presenza abituale a San Siro – e Malika Ayane. Sponda Inter, invece, spicca Francesco Renga, protagonista di un abbraccio con Amadeus sul palco dell’Ariston nell’edizione 2024 dopo un successo contro la Roma.

Lazio e Fiorentina: i colori del cuore dei protagonisti

Tra i protagonisti del Festival non manca una nutrita rappresentanza di tifosi delle romane. I co-conduttori Pilar Fogliati e Lillo simpatizzano per la seconda squadra della Capitale. Tra i Big figurano Eddie Brock, Leo Gassmann e la cantautrice Mara Sattei.

Diversa la scelta di Tommaso Paradiso, noto sostenitore della Lazio e orgoglioso dei colori biancocelesti che in un'intervista di ieri sera ha ribadito che preferirebbe vincere lo scudetto della Lazio anziché lui il suo primo SanRemo.

Infine, spazio ai tifosi della Fiorentina. Carlo Conti è un appassionato viola e non lo ha mai nascosto. In sua compagnia c’è anche Raf, legato a Firenze per motivi personali e professionali.

“Ancora oggi, se devo esultare o soffrire per una squadra, è la Fiorentina. Questa città ha per me un valore unico”, ha raccontato. Concetto condiviso anche da Marco Masini, che ha persino tatuato il giglio simbolo del club.