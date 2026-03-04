Lazio-Atalanta, il dato aggiornato sui biglietti venduti
Il punto sulla vendita dei tagliandi staccati a poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Atalanta
In occasione della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, l’Olimpico di Roma resterà ad ogni modo vuoto. I tifosi laziali hanno infatti scelto di proseguire la protesta contro la società biancoceleste.
Nonostante l’importanza della partita di questa sera, molti sostenitori hanno deciso ancora una volta di non entrare allo stadio, preferendo sostenere la squadra dall'esterno. È stata avanzata anche una proposta nella giornata di ieri dal tifo organizzata: di far transitare il pullman della squadra a Ponte Milvio, così da caricare i giocatori in vista dell’importante impegno.
Il dato
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Laziale tramite il circuito VivaTicket, risultano venduti 2.772 biglietti, un dato che testimonia la fermezza della contestazione. Diversa, invece, la cifra riportata dall'edizione romana del Corriere dello Sport, che parla di 4.900 tagliandi staccati nella giornata di ieri e di un totale che potrebbe superare di poco quota 5.000 considerando anche le vendite odierne.
La mossa dei tifosi
La squadra guidata da Sarri, tuttavia, non sarà lasciata sola dai propri tifosi: i supporter si raduneranno infatti fuori dalla Curva Nord per far sentire comunque la propria vicinanza al gruppo.