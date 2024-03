FORMELLO - La Lazio di Tudor è pronta al debutto, Luis Alberto rimane a riposo ma ci sarà

Meno di ventiquattro ore al fischio di inizio della sfida fra Lazio e Juventus con il nuovo allenatore biancoceleste Igor Tudor che deve fare i conti con alcune defezioni. Manuel Lazzari si è fermato ieri pomeriggio per un fastidio muscolare al polpaccio sinistro, al laterale si è aggiunto anche Luis Alberto che non ha preso parte alla rifinitura di oggi. Nessun problema rilevante per lo spagnolo che domani sarà regolarmente della partita facendo scemare la speranza di una maglia da titolare per Gustav Isaksen al fianco di Mattia Zaccagni. L’ex Hellas Verona è stato testato anche sulla corsia mancina ma difficile pensare ad un suo impiego dal primo minuto in questa posizione. “Le gerarchie sono state azzerate”, così si è espresso il tecnico croato in conferenza stampa ma nei fatti l’attacco non vede grossi cambiamenti rispetto al passato con Ciro Immobile ancora davanti a Taty Castellanos. Prosegue il lavoro di spola fra attacco e centrocampo per Felipe Anderson, il brasiliano gode della stima del nuovo allenatore che lo lancerà dal primo minuto sulla fascia sinistra nonostante le prove della vigilia lo hanno visto spostato qualche metro più avanti. A destra invece è confermato Adam Marusic. In mediana la certezza è rappresentata da Matteo Guendouzi, il ballottaggio è aperto fra Danilo Cataldi e Matias Vecino con il regista romano in leggero vantaggio. Servono geometrie in una sfida contro un avversario che lascerà molto giocare la Lazio e il centrocampista cresciuto nel vivaio offre anche ottime soluzioni balistiche sulle palle inattive. Dietro poche novità con il terzetto provato da quasi due settimane composto da Casale e Gila ai lati di Alessio Romagnoli. Fra i pali toccherà nuovamente a Mandas, il cambio di guida tecnica non ha modificato le gerarchie in porta in attesa del ritorno di Ivan Provedel. Prosegue intanto il lavoro differenziato per Pellegrini e Rovella.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Felipe Anderson, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile. All.: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Patric, Bordon, Ruggeri, Hysaj, Kamada, Vecino, Andre Anderson; Pedro, Isaksen, Castellanos.

Squalificati: Pellegrini

Diffidati: -

Indisponibili: Provedel, Rovella, Lazzari

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Junior; Chiesa, Kean. All.: Massimiliano Allegri

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Weah, Rugani, De Sciglio, Djalò, Nicolussi Caviglia, Nonge, Miretti, Yildiz.

Squalificati: Pogba, Fagioli, Vlahovic

Indisponibili: Alcaraz, Milik, Alex Sandro, Kostic

ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como

Assistenti: Preti – Vecchi

IV uomo: Matteo Marchetti della sezione di Ostia

VAR: Paolo Mazzoleni

AVAR: Daniele Chiffi