Lazio-Juventus, le probabili formazioni di Allegri e Tudor

Oggi alle 18:00 per la prima volta Igor Tudor siederà sulla panchina della Lazio per affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri. C'è grande curiosità in tutto l'ambiente Lazio per vedere la filosofia del nuovo tecnico croato ed il probabile nuovo modulo che adotteranno i biancocelesti con la difesa a tre. Oggi in conferenza stampa, Tudor ha continuato a smarcare molte domande tattiche per conservare al massimo tutto il vantaggio della sorpresa sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

Nella rifinitura di oggi pomeriggio ha quasi totalmente confermato le prove tattiche che Tudor ha adottato da quando è alla Lazio con la difesa a tre occupata da Gila, Romagnoli e Casale; a centrocampo le fasce saranno compito di Anderson e Marusic mentre in mezzo al campo dovrebbero essere Cataldi e Guendouzi i due interpreti. Davanti spazio a Luis Alberto e Zaccagni dietro a Immobile.

Per quanto riguarda i bianconeri, nella conferenza stampa di questa mattina, Allegri aveva rivelato che Kean, causa defezioni nel reparto offensivo, sarebbe partito titolare insieme a Chiesa e Iling nel reparto offensivo. Oltre ai già noti Milik e Alcaraz anche Alex Sandro e Kostic non saranno del match.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Felipe Anderson, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Patric, Bordon, Ruggeri, Hysaj, Kamada, Vecino, Andre Anderson; Pedro, Isaksen, Castellanos.

Squalificati: Pellegrini

Diffidati: -

Indisponibili: Provedel, Rovella, Lazzari

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Junior; Chiesa, Kean. All.: Massimiliano Allegri

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Weah, Rugani, De Sciglio, Djalò, Nicolussi Caviglia, Nonge, Miretti, Yildiz.

Squalificati: Pogba, Fagioli, Vlahovic

Indisponibili: Alcaraz, Milik, Alex Sandro, Kostic