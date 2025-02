Cagliari-Lazio | Zaccagni nel post: “Vittoria importante, ci sentiamo parte di un bel gruppo”

È appena terminato il match Cagliari-Lazio, ha giocato allo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo. La squadra di Baroni è tornata in campo alla ricerca di una vittoria dopo la battuta d’arresto all’Olimpico contro la Fiorentina, una sconfitta quasi inaspettata che ha bloccato la ripartenza della Lazio, cominciata a Verona due settimane fa. Il match di oggi è stato giocato con grande determinazione in tutti i calciatori, anche il Cagliari ha cercato la vittoria per allontanarsi dalla zona salvezza della classifica. Al termine del match, terminato 1-2, con i goal di Zaccagni e Castellanos per i biancocelesti e Piccoli per i sardi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, proprio il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni.

