Le formazioni ufficiali di Lazio-Parma: ecco le scelte di Baroni

La sfida tra Lazio e Parma

La gara di questa sera tra Lazio e Parma chiuderà il trentaquattresimo turno di Serie A; le altre pretendenti per un posto in Europa corrono, i biancocelesti sono chiamati alla vittoria per proseguire la rincorsa. Di fronte ci sarà il Parma reduce dal successo casalingo contro la Juventus: i ducali hanno diverse assenze nella zona centrale del campo. In questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte iniziali di Baroni e Chivu.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Parma

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni, Castellanos.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Dele-Bashiru, Basic, Pedro, Noslin, Tchaouna, Ibrahimovic.

Indisponibili: Patric, Tavares, Lazzari, Belahyane.

All.: Baroni.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Ondrejka, Sohm, Keita, Hainaut, Valeri; Pellegrino, Bonny.

All.: Chivu.