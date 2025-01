Scelto l'arbitro di Lazio-Como: le designazioni complete

È già antivigilia di Serie A con la Lazio chiamata a dimenticare in fretta la sconfitta maturata nel derby di domenica sera e rialzare subito la testa contro il Como già venerdì davanti le mura amiche dello Stadio Olimpico di Roma. La partita non è delle più agevoli viste le tante assenze cui dovrà far fronte la Lazio tra squalificati e infortuni.

L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha diramato le designazioni arbitrali per la 20° giornata di Serie A.

L'arbitro di Lazio-Como

Sarà Paride Tremolada della sezione di Monza il fischietto della gara tra Biancocelesti e Lariani, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Trinchieri. Il IV uomo della partita sarà Francesco Arena mentre al VAR ci sarà Giacomo Camplone con assistente Di Paolo

Le designazioni complete ufficiali