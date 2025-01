Lazio, ipotesi Castrovilli all’Udinese in cambio di Payero: la situazione

In questa sessione di calciomercato invernale, la Lazio si impegnerà a rinforzare l’organico e metterlo nelle condizioni di continuare l’ottimo percorso fatto finora, rispondendo ai numerosi impegni che attendono alla squadra di Baroni nei prossimi mesi. Quando si parla di mercato, si intende anche quello in uscita che potrebbe riguardare alcuni elementi proprio della Lazio di quest’anno. In particolare, uno dei calciatori più discussi di questi primi mesi di gestione Baroni è proprio il centrocampista Gaetano Castrovilli, arrivato, a parametro zero, quest’estate dalla Fiorentina.

La situazione

Castrovilli quest’anno ha trovato davvero troppo poco spazio nella Lazio di Baroni, complici anche le condizioni fisiche che attanagliano questo calciatore da diversi anni con l’ultimo intervento al ginocchio di appena due mesi fa che si aggiunge al lungo stop che lo aveva visto lontano dal campo nel 2022. Le strade fra la Lazio e Castrovilli potrebbero separarsi in quanto il centrocampista sarebbe molto apprezzato dall’Udinese e potrebbe trovare occasioni in Friuli per riscattare un inizio di stagione poco felice, trovando spazio alla corte dell’allenatore Runjaic. D’altronde, Udine, storicamente, rappresenta una piazza dove molti giocatori riescono a rilanciarsi e trovare nuove occasioni.

Continua nella prossima pagina