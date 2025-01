Méndez: "Gara complicata, bisogna vincere. Sulla Lazio..."

Dopo più di un mese di sosta, si tornare a giocare l'Europa League, la Lazio, capolista della competizione europea, vorrà consolidare il primo posto in classifica per rientrare tra le prime 8 squadre che accederanno direttamente agli ottavi di finale. Dal canto suo, la Real Sociedad si posiziona attualmente al dodicesimo posto nel girone unico con 10 punti, frutto di un pareggio con il Nizza, una sconfitta contro l'Anderlecht e Viktoria Plzen, una vittoria contro il Maccabi Tel Aviv, Ajax e Dinamo Kiev.

Dopo la rifinitura nella mattinata di oggi, la Real Sociedad è partita per Roma per la gara di Europa League contro la Lazio di Marco Baroni. Alle ore 19:30 è in programma allo Stadio Olimpico di Roma la conferenza stampa del tecnico spagnolo, Imanol Alguacil, e di un tesserato del club spagnolo. Di seguito le dichiarazioni di Brais Méndez.

La conferenza stampa di Méndez

Bisogna vincere, abbiamo molta voglia di vincere ed entrare nelle prime 8. Vivere di nuovo belle notti come abbiamo già fatto.

Sulla gara contro la Lazio

È un avversario grande con uno stadio storico, questo scenario ci motiva ancora di più. La partita di domani è una grande squadra, forte fisicamente con grandi giocatori, dobbiamo giocare una partita intelligente. Non ho timore, ho rispetto come per tutti gli avversari, sarà una gara complicata, basta avere la convinzione di poter vincere. Come sto? Mi trovo molto bene, chi gioca è il mister che lo decide, in questo momento tutta la rosa deve contribuire.

La Lazio è la favorita per la vittoria dell'Europa League