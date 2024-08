Cds | Folorunsho sta cercando casa a Roma

La pista Folorunsho prende sempre più quota in casa Lazio. Per il centrocampista 25enne, attualmente in uscita dal Napoli, il ritorno nella Capitale, dove ha già giocato per tre stagioni durante il periodo delle giovanili, sarebbe il sogno più grande.

Folorunsho-Lazio: oggi nuovi contatti. E quel dettaglio della casa…

Oggi sono previsti nuovi contatti con Aurelio De Laurentiis per avanzare una prima proposta ufficiale. Nel frattempo, Michael si è già preso avanti cercando casa a Roma. Questa scelta non è dettata solo dal possibile trasferimento: la famiglia del classe 1998 vive nella Capitale e un investimento immobiliare nella città eterna non è da escludere. La decisione di trasferirsi potrebbe quindi essere influenzata anche da motivazioni personali e familiari.

Nessun problema di lista

Le condizioni per la trattativa sembrano favorevoli: Folorunsho desidera fortemente tornare alla Lazio, il club biancoceleste è alla ricerca di un centrocampista e Marco Baroni, che lo ha già allenato all'Hellas Verona e alla Reggina, stravede per il giocatore. Inoltre, il Napoli non lo considera più parte del progetto, il che facilita ulteriormente l'affare. Con il suo passato nelle giovanili della Lazio, Folorunsho rientrerebbe anche nei requisiti di quota vivaio, evitando di intasare la lista.

Il ritorno di Folo potrebbe quindi essere un matrimonio perfetto, con entrambe le parti entusiaste della possibile unione. Soprattutto Michael, che tornerebbe carico a mille e pieno di motivazioni, cercando di dimostrare il suo valore nella squadra del cuore. Ora, però, è fondamentale concretizzare la trattativa e finalizzare l'affare.

Corriere dello Sport