Cds | Wolverhampton su Mandas: in arrivo una ricca offerta e la Lazio...

È in arrivo dall'Inghileterra la prima proposta ufficiale per Mandas. Su di lui, come raccontato da giorni, sarebbero piombati Wolverhampton e Southampton, con i Wolves che sembrerebbero più intenzionati ad affondare il colpo: le operazioni di mercato le fa Mendes, potentissimo ed influente procuratore sportivo, che avrebbe strizzato l'occhio al suo quasi omonimo Mandas, mettendolo al primo posto nella lista dei preferiti. Sebbene la trattativa sia avviata da circa una ventina di giorni, ci vorrà ancora una settimana per perfezionarla, poiché l'ultima proposta è stata respinta dalla Lazio.

Mandas in Inghilterra? La richiesta della Lazio

I biancocelesti chiedono una cifra importante, almeno 20 milioni di euro, tenendo conto che il 20% del ricavato dalla vendita è destinato all'OFI Creta, il club ellenico da cui Fabiani ha prelevato Mandas per meno di un milione di euro l'anno scorso.

Il piano della Lazio

Durante l'ultimo lungo infortunio alla caviglia di Provedel, Mandas si è dimostrato totalmente affidabile, mantenendo alta la qualità del reparto per circa due mesi. Tuttavia, la Lazio è consapevole che il titolare rimane il portiere friulano e che questo potrebbe limitare le opportunità di crescita di Mandas. La decisione di lasciarlo partire potrebbe quindi risultare vantaggiosa per entrambe le parti: permetterebbe al greco di giocare da titolare e consentirebbe alla Lazio di realizzare una significativa plusvalenza, indi per cui non direbbe di no all'affare, ma sarebbe felice di accontentare il portiere. A quel punto, il club biancoceleste dovrà però cautelarsi con l'acquisto di un vice Provedel all'altezza, un compito non facile a questo punto del mercato.

