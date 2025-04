Marco Baroni a Dazn: "Pazzesco il percorso di Ranieri con la Roma"

Le aquile si preparano a scendere in campo allo stadio Olimpico per affrontare il derby della capitale, infatti, alle ore 20:45 la Lazio e la Roma si sfideranno per la seconda volta nella stagione attuale. L'incontro di stasera, visibile sulla piattaforma Dazn e arbitrato dal direttore di gara Simone Sozza della sezione di Seregno, rappresenta l'occasione di tentare di portarsi a casa una vittoria per motivi di profonda rivalità, ma non solo, infatti, i due club si trovano soltanto a 2 punti di differenza nella classifica di Serie A, precisamente i biancocelesti sono al 5° posto con 55 punti mentre i giallorossi si trovano in 6a posizione con 53 punti. In vista dell'incontro, il mister Marco Baroni si è espresso ai microfoni di Dazn ti riguardo Claudio Ranieri, attuale tecnico del club giallorosso.

Marco Baroni a Dazn

Sui complimenti ricevuti da Claudio Ranieri

Io lo ringrazio, devo farli a lui perché basta…abbiamo elencato questo percorso. Per me il mister, lo chiamo ancora così perché é stato mio allenatore, non è una sorpresa. Nella sua carriera ha fatto qualcosa di straordinario ed io ho avuto la fortuna di viverlo per qualche mese perché poi sono andato via dal Napoli però, insomma, è stato bravissimo e l'abbiamo visto. Ha fatto una carriera meravigliosa e un percorso straordinario, pazzesco anche questo ultimo che ha fatto con la Roma.

