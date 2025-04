Lazio-Roma: la voce della Curva Nord sui social in vista del derby della capitale

Dopo la vittoria a Bergamo contro l'Atalanta, merito del pallone mandato a segno dall'ala Gustav Isaksen su assist del mediano Fisayo Dele-Bashiru, e della sconfitta per 2-0 nel match del 10 aprile contro il Bodoe/Glimt, partita valida per il girone d'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, le aquile guidate dal mister Marco Baroni si preparano a scendere nuovamente in campo ma stavolta l'occasione é il derby della Capitale, infatti, stasera alle ore 20:45 i biancocelesti e i giallorossi si affronteranno alla Stadio Olimpico. L'incontro in programma, visibile sulla piattaforma Dazn e diretto dal fischietto Simone Sozza della sezione di Seregno, è molto importante per entrambe le squadre, infatti, oltre che per una questione di orgoglio personale data la profonda e storica rivalità tra i due club, la vittoria permetterebbe ad una tra le due avversarie di portarsi a casa 3 punti, necessari per scalare la classifica del Campionato di Serie A, dove le aquile occupano la 5a posizione con 55 punti e i lupi la 6a con 52. In vista di Lazio-Roma la voce della curva nord si è fatta sentire sui social ed ha mostrato tutto il sostegno nei confronti della squadra del loro cuore.

La Curva Nord sui social

