Delio Rossi su Lazio-Roma: "I derby sfuggono veramente a ogni possibile valutazione"

Tra poche ore la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare la Roma di Ranieri e sarà il secondo incontro della stagione per le due squadre, infatti, lo scorso 5 gennaio si è disputato il primo derby della capitale della stagione 24/25, terminato 2-0 a favore del giallorossi. In vista dello scontro tra la Lazio e la Roma, Delio Rossi, ex tecnico delle aquile, è stato intervistato da Il Tempo.

Delio Rossi a Il Tempo

Riguardo al derby al quale è più legato

Il derby al quale sono più legato è quello di Behrami vinto 3-2 al 92'. Alla fine neanche hanno rimesso la palla al centro, credo che per un tifoso vincere con l'arbitro che fischia subito dopo il gol sia il massimo, soprattutto perché eravamo andati in svantaggio e la partita non è stata bellissima.

Sulla favorita tra Lazio e Roma

I derby sfuggono veramente a ogni possibile valutazione, a tutti coloro che fanno pronostici. Sulla carta parte favorita la Roma, che ha preparato meglio la partita; la Lazio ha viaggiato di notte e paradossalmente giocare l'Europa League è peggio della Champions perché si ha un giorno in meno di recupero e si arriva a delle latitudini lontante, ma poi viene fuori l'orgoglio, ci sono gli episodi e quindi può succedere di tutto.

Sull'uomo chiave dell'incontro