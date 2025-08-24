La moviola di Como-Lazio: ecco la gestione di Manganiello

L’esordio della Lazio in Serie A è da incubo, il Como vince 2-0 davanti ai propri tifosi dominando sotto tutti i punti di vista, a partire dalle occasioni create per poi passare al possesso della palla.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

La moviola di Como-Lazio

Nella prima frazione di gioco, il direttore di gara Manganiello ha estratto in totale 3 cartellini gialli: Nico Paz e Van Der Brempt per il Como e Zaccagni per la Lazio. Buona gestione del primo tempo da parte di Manganiello, corrette le ammonizioni.



Castellanos segna in fuorigioco

L’episodio principale del secondo tempo è il gol annullato a Castellanos al minuto 64’ sul risultato di 1-0: Manganiello viene corretto dal Var, l’attaccante argentino parte in posizione di fuorigioco. Guendouzi e Castellanos ricevono entrambi il cartellino giallo al minuto 75. Nel complesso Manganiello ha condotta una buona gara nonostante qualche cartellino giallo mancato per entrambe le squadre.