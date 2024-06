Pedullà fa il punto sulla situazione Tudor: ecco tutti gli scenari possibili

L'arrivo di Tchaouna nella capitale non calma di certo gli animi a Formello: l'addio di Kamada non ha fatto piacere a Tudor che lo riteneva centrale nel suo gioco. Il futuro del tecnico croato, nonostante le continue smentite di Fabiani e Lotito, è abbastanza incerto. In questi minuti, il noto giornalista Alfredo Pedullà, nel suo profilo ‘X’ ha fatto il punto sulla situazione Tudor mostrando dei possibili scenari in caso di separazione. Queste le sue parole

Depositphotos

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione Tudor

Situazione Tudor sempre difficile, le valutazioni continueranno. In caso di ribaltone, serviranno altri confronti, da non escludere (come già anticipato): Italiano (se non avrà firmato con il Bologna in pressing), Sarri o un outsider. Dipende dalla tempistica e da chi sarà ancora libero

Il tweet di Alfredo Pedullà sulla situazione Tudor