Pedullà: "Tudor convocato a Formello e Guendouzi…"

Tutte le voci di questi giorni troveranno probabilmente una conclusione definitiva questa sera quando a Formello andrà in scena un summit tra Tudor e la Lazio, come riportato da Alfredo Pedullà.

La situazione tra la Lazio e Tudor secondo Pedullà

Secondo l'esperto di calciomercato questa sera andrà in scena un incontro tra il tecnico croato e la dirigenza biancoceleste per prendere una decisione per il futuro della Lazio. Come riporta Pedullà la Lazio non accetterà alcun tipo di compromesso che porti alle cessioni di gran parte del mercato della scorsa estate.

Il nodo Guendouzi

A tutto ciò c'è da aggiungerci la situazione legata a Guendouzi, che con il tecnico croato non ha rapporti e gli agenti del francese premono la società per avere delucidazioni sul futuro del loro assistito. Senza dubbio anche il nodo legato al centrocampista ex Marsiglia sarà al centro del summit di questa sera con gli agenti che hanno dato 4-5 giorni di tempo alla Lazio, come riportato da Pedullà

