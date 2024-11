CAMPIONI DEL MONDO: LA COPPA DAVIS RIMANE IN ITALIA

Un trionfo da aprire con le parole profetiche di Sinner a Berrettini il 26 novembre del 2023: “La prossima la vinciamo noi!”. Così è stato. Oggi 24 novembre 2024 i due italiani alzano al cielo la prestigiosa Coppa Davis. Un match in cui hanno dimostrato immediatamente la fame di vittoria e la qualità che ha sovrastato gli avversari olandesi. Un match che ha vissuto una direzione unica, i due tennisti italiani hanno dominato fin dall'inizio controllando il match a suon di colpi di classe e potenza.

La prestazione degli italiani

Non solo il numero uno del mondo Jannik Sinner. Anche Matteo Berrettini ha fatto il suo e in modo eccellente. L’Italia batte l’Olanda e torna sul tetto del mondo del tennis. La finale è stata decisa dalle vittorie di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Al contrario di quanto potessero dire i pronostici, è stato il romano a dominare contro van de Zandschulp: 6-4, 6-2 al termine di un match praticamente perfetto al servizio. Sinner invece ha sofferto contro un grande Griekspoor, che ha offerto forse la migliore prestazione della carriera. Il numero 1 al mondo ha vinto comunque in due set: 7-6, 6-2. Ad oggi batterlo pare impossibile. Ma lo stesso vale per l’Italia del tennis: la squadra azzurra domina e conquista la terza Insalatiera della sua storia, la seconda consecutiva.

Montepremi economico

Nota da rilevare è anche l'introito che i due tennisti italiani hanno portato a casa. Un montepremi notevole. Nonostante il taglio al prize money totale, è aumentata la cifra destinata all'Italia, squadra vincitrice, che ha potuto portarsi a casa un bottino complessivo di 2 milioni e 678mila dollari. Per l'Olanda, sconfitta in finale, è prevista una somma di 1 milione e 607mila dollari, mentre si abbassa il montepremi per chi ha perso in semifinale con un guadagno totale di circa 1 milione.