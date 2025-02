Lazio-Monza, Bocchetti: "Faremo male alla Lazio..."

Il Monza è il fanalino di coda della classifica di Serie A, oramai deve affrontate ogni match come un kamikaze e senza far troppi calcoli, anche le partite più ardue ed impossibili sulla carta necessitano dei 3 punti. Questo lo spirito con cui mister Bocchetti carica i suoi uomini in vista della partita che inizierà tra pochi minuto contro la Lazio. L'allenatore biancorosso ne parla ai microfoni di Dazn prima della sfida all'Olimpico.

Le parole di Bocchetti sui suoi uomini

Ho un gruppo fantastico, hanno voglia, danno tutto, diventa tutto semplice per me. In fase di non possesso, loro, avendo i terzini che spingono molto ho chiesto un maggiore contributo ai nostri trequartisti. I miei sono disponibili, in fase offensiva dobbiamo sfruttare le occasioni che concederanno, perché qualcosa concedono ma dovremo essere bravi a fargli male, calcisticamente parlando. Abbiamo messo centimetri in difesa, i ragazzi hanno voglia.

Un'analisi dell'avversario biancoceleste