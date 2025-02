Lazio-Monza, terreno di gioco discreto nonostante il rugby

Un elemento preoccupava molto l'ambiente Lazio in vista del match contro il Monza di questa domenica. Parliamo della partita di rugby tra Italia e Galles. In passato partite simili lasciavano un terreno devastato al limite della praticabilità, vediamo dopo i primi 45 minuti in che stato lo hanno trovato oggi i 22 uomini in campo.

Le condizioni del manto dello stadio Olimpico

Poche ore hanno separato la partita di rugby Italia-Galles con quella del campionato di calcio di serie A Lazio-Monza. Tante perplessità, altrettanti timori per atleti e società. Possiamo dire che la risposta però è arrivata in maniera definitiva e positiva dopo i primi 45 minuti di gioco.

Il terreno di gioco ha retto bene all'irruento gioco dei rugbisti italiani e gallesi. Alcune zone di campo sono visibilmente provate ed “usurate” ma a differenza del passato non sono evidenziati grossi danni che potevano compromettere gioco e caviglie dei giocatori in campo.

L'intervento sul prato pre Lazio-Monza

Come riportato anche da Il Corriere dello Sport, le immagini arrivate dalla televisione hanno mostrato un prato in difficoltà appena finito il match Italia-Galles. Subito sono stati allertati e messi all'opera i giardinieri che sembra hanno svolto un ottimo lavoro salvando il salvabile del manto erboso dello stadio Olimpico.