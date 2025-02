Vecino vicino al rientro: la società valuta il rinnovo

Dopo mesi di stop, Matias Vecino è pronto a tornare a vestire la maglia biancoceleste. Il centrocampista uruguaiano, dopo aver accusato nella sfida casalinga contro il Ludogorets dello scorso 28 dicembre una lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra, Vecino è stato costretto a restare indisponibile per più di due mesi.

Il possibile ritorno

L'ex Inter non sarà presente nella gara di domani all'Olimpico di Roma, in programma alle ore 15:00, contro il Monza, bensì come riporta il Corriere dello Sport già a partire dalle prossime gare, Vecino potrà essere a disposizione di Baroni per il match contro il Napoli del 15 febbraio e contro il Venezia, sfida prevista per il 22.

La questione sul rinnovo

La società inoltre valuta anche il possibile rinnovo del calciatore uruguaiano, ma alcune valutazioni dipenderanno dalle risposte del centrocampista in questa ultima fase di stagione, dopo un lungo periodo di stop. Al suo rientro società e entourage del giocaotore valuteranno, Baroni ha la massima stima di Vecino.