La Lazio cerca partner: tutto quello che c'è da sapere

Tramite i propri canali social, la società biancoceleste ha dichiarato di star cercando partner da far entrare nel Club. Il tutto garantirà ai vari esercizi commerciali l'opportunità di offrire ai clienti contenuti esclusivi e ufficiali della Lazio.

𝐖𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬 🤝

📺🛜 Hai un locale con un TV connesso a internet e vuoi entrare nel Club direttamente dal tuo esercizio commerciale, offrendo ai tuoi clienti contenuti esclusivi, ufficiali e totalmente gratuiti della S.S. Lazio?

📩 Scrivi subito a [email protected] indicando:

✍️ Nome dell’attività

🏭 Tipologia di attività

📍 Comune

🏘️ Indirizzo completo

📲 Numero di telefono

🫵 Verrai ricontattato dalla Società per scoprire come far parte gratuitamente della grande community biancoceleste e ricevere tutte le informazioni necessarie.

Non perdere l’occasione, hai tempo fino al 15 settembre 2025! ⏳

S.S. Lazio – Porta il club dentro il tuo locale

