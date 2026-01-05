Lazio-Napoli, strage in casa biancoceleste: i quotidiani bocciano squadra e mister
I quotidiani hanno pubblicato i voti dati alla rosa biancoceleste e al Comandante in merito alla gara Lazio-Napoli, terminata con la sconfitta delle aquile
Una dolorosa sconfitta ieri allo stadio Olimpico per la rosa biancoceleste, non solo per il 0-2 subito contro i Campioni d'Italia ma soprattutto a causa del doppio giallo e del rosso estratti dal direttore di gara Davide Massa rispettivamente ai danni di Noslin e Marusic, che non saranno disponibili per la gara di mercoledi 7 gennaio contro la Fiorentina.
Lazio-Napoli: le pagelle dei quotidiani
Il Corriere dello Sport
Provedel 5.5; Marusic 4, Gila 5, Romagnoli 6, Pellegrini 4 (Lazzari 17' st 5); Guendouzi 5.5, Cataldi 5 (Belahyane 26' st 5), Basic 5, Cancellieri 4.5 (Isaksen 26' st 5), Noslin 4, Zaccagni 5 (Pedro 42' st sv). All. Sarri 5
Massa: 4,5
Il Messaggero
Provedel 5.5; Marusic 4, Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Pellegrini 4.5 (Lazzari 17' st 5.5); Guendouzi 5.5, Cataldi 4.5 (Belahyane 26' st 5), Basic 5, Cancellieri 4.5 (Isaksen 26' st 5), Noslin 4, Zaccagni 4.5 (Pedro 42' st sv). All. Sarri 5
Massa: 4
La Gazzetta dello Sport
Provedel 5.5; Marusic 4.5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Pellegrini 4.5 (Lazzari 17' st sv); Guendouzi 6, Cataldi 5 (Belahyane 26' st 5.5), Basic 5, Cancellieri 5 (Isaksen 26' st 6), Noslin 4, Zaccagni 5 (Pedro 42' st sv). All. Sarri 5
Massa: 6