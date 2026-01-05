Calciomercato Lazio, l'operazione Loftus-Cheek continua: la posizione del calciatore

La finestra di mercato sta per aprirsi e dopo l'inaugurazione della Lazio con la cessione di Taty Castellanos, volato al West Ham per circa 29 milioni, è arrivato il momento di concentrarsi anche sui possibili arrivi e sui desideri espressi dal Comandante, come il gioiellino del Milan Loftus-Cheek che è in scadenza di contratto.

Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball

Calciomercato Lazio: la posizione di Loftus-Cheek

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo l'incontro nella gara tra il Milan e la Lazio, l'inglese ha già dato al mister Maurizio Sarri una risposta positiva, tuttavia, il rossonero chiedere un contratto di 4 o 5 anni ed ha un ingaggio di circa 4 milioni, un grande ostacolo per la Società biancoceleste. Oltre ciò, sarà difficile anche convincere il Milan che ritiene il calciatore incedibile, anche se Allegri lo aveva recentemente inserito tra i possibili partenti.

Calciomercato Lazio: i nomi proposti da Lotito e Fabiani

Il Comandante è stato chiaro, vuole Loftus-Cheek, tuttavia, nel caso in cui la trattativa non sia possibile, gradisce anche i profili di Samardzic dell'Atalanta e Fabbian del Bologna. I nomi proposti da Lotito e Fabiani per la sessione di mercato, subito bloccati dal mister, invece, vedono Pinamonti, Piccoli, Maldini e Lucca come profili accettabili per gennaio.