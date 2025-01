Lazio-Como | Pellegrini: "Sappiamo che è una grande squadra, ora dobbiamo..."

Finisce 1-0 il primo tempo tra Lazio e Como, grazie alla rete di Dia al 34'. I biancocelesti stanno ospitando il Como allo Stadio Olimpico di Roma, gara valevole per la ventesima giornata di campionato. A pochi minuti dalla ripresa di Lazio-Como, Luca Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, di seguito le sue parole.

Quali i sono i dettagli da affinare nel secondo tempo?

Sappiamo che è una grande squadra, con un grande palleggio e dobbiamo non concedere centimetri perché hanno giocatori di qualità, come abbiamo visto in passato. L'importante adesso è non prendere goal.

La rete di Dia

Per questa prima frazione di tempo, il goal di Boulaye Dia sta momentaneamente decidendo la gara: arriva il primo guizzo della squadra di Baroni, grazie ad un cross di Guendouzi, che fornisce l'assist per Dia che calcia con il mancino da centro area e sblocca la partita. Arriva così il quinto goal del senegalese in Serie A con la maglia biancoceleste.