Lazio-Empoli, alla ricerca del successo dopo gli ultimi due pareggi dell'Olimpico

Il pareggio di Monza ha lasciato l’amaro in bocca alla Lazio di Igor Tudor, che se per qualche settimana era tornata ad accarezzare un improbabile sogno Champions, con il 2-2 maturato in Lombardia ha dovuto con ogni probabilità lasciar perdere la speranza: nella prossima stagione i biancocelesti non torneranno a giocare sul palcoscenico europeo più importante. Date le circostanze, fino a qualche settimana fa era difficilmente pronosticabile la sola qualificazione alla prossima edizione di Europa League, con la classifica che invece oggi racconta di una Lazio vicino a tagliare la linea del traguardo. Fondamentali in tal senso le quattro vittorie ottenute dai biancocelesti dall'arrivo di Tudor, con il tecnico ex Marsiglia che dal suo arrivo ha collezionato in campionato quattro successi, un pareggio e una sconfitta.

La classifica vede oggi la Lazio al settimo posto a quota 56 punti, con cinque lunghezze di vantaggio sul Napoli ottavo, e a quattro punti di distacco dalla Roma sesta e dall'Atalanta quinta, con la formazione bergamasca che dovrà recuperare la tanto discussa gara casalinga contro la Fiorentina. Il vantaggio sui partenopei sembra essere al momento rassicurante, con la squadra di calzone che nelle ultime quattro uscite in campionato non è mai riuscita a ottenere i tre punti: domenica alle 12:30 ci sarà per la Lazio l'occasione di incrementare o mantenere invariato questo vantaggio.

La situazione dell'Empoli

All'Olimpico di biancocelesti riceveranno l'Empoli di Davide Nicola, impegnato in una corsa alla salvezza sempre più in bilico ormai da diverse settimane. I toscani arrivano a Roma a quota 32 punti, mantenendo uno stretto margine di vantaggio di sole due lunghezze sull'Udinese terzultima, ed essendo a pari punti con il Frosinone, oltre che attaccata a Cagliari e Verona, con le squadre di Ranieri e Baroni rispettivamente a quota 33 e 34. Al netto di una sfida che per anni ha visto i biancocelesti vincenti all'Olimpico, come nel periodo in cui tra aprile 2015 e febbraio 2019 la Lazio ottenne quattro vittorie davanti ai propri tifosi, negli ultimi due episodi a Roma la squadra di Sarri non ha mai ottenuto i tre punti.

Gli ultimi due precedenti all'Olimpico

Il 6 gennaio 2022 terminò tre a tre la sfida contro la squadra allenata allora da Andreazzoli: Bajrami e Zurkowski firmarono il doppio vantaggio nei primi otto minuti, con Immobile e Milinkovic-Savic che al 14’ e al 66’ riportarono il punteggio in parità, prima del nuovo vantaggio toscano siglato da Di Francesco. Tre minuti dopo il gol annullato a Patric, a tre minuti dal novantesimo il calcio di rigore del possibile pareggio fallito da Immobile, e al 93’ il pareggio siglato da Milinkovic grazie all’assist di Zaccagni. Lo stesso esito emerse l'otto gennaio 2023, quattro giorni dopo la sconfitta rimediata a Lecce alla ripresa del campionato post Mondiale in Qatar: fu 2-2 stavolta il risultato finale, con Felipe Anderson e Zaccagni che al 2’ e al 54’ regalarono il doppio vantaggio alla squadra di Sarri, ripresa tra l’83’ e il 94’ grazie ai gol di Caputo e Marin.

La Lazio proverà portare a casa la vittoria contro i toscani, per un successo che all'Olimpico manca appunto dal febbraio del 2019, per un risultato che potrebbe aiutare i biancocelesti a consolidare la loro partecipazione alla prossima Europa League, anche in considerazione del fatto che il Napoli sarà impegnato in casa contro il Bologna di Thiago Motta.