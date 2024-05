Lazio-Empoli, importanti info per i tifosi in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est: i dettagli

Mancano poco meno di tre giorni al ritorno in campo della Lazio. Dopo il pareggio esterno contro il Monza di sabato scorso, i biancocelesti torneranno in campo allo Stadio Olimpico di Roma. Domenica, alle ore 12:30, la squadra di Igor Tudor affronterà l'Empoli, nella 36esima giornata del campionato di Serie A.

Lazio-Empoli, il comunicato biancoceleste con le info per i tifosi in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est

La società biancoceleste, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato importanti informazioni per i tifosi che domenica pomeriggio assisteranno alla sfida interna contro l'Empoli nei seguenti settori: Curva Maestrelli e Distinti Sud Est. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla Lazio:

“La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamento o biglietto in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est che per la gara Lazio-Empoli di domenica 12 maggio, a causa degli internazionali di Tennis, non potranno accedere dai soliti varchi di Viale delle Olimpiadi ma da Piazza Lauro De Bosis".

Fraioli

Lazio-Empoli, data ed orario ufficiale del match

La sfida tra Lazio ed Empoli sarà valida per la 36° giornata del campionato di Serie A, importante per entrambe le squadre impegnate nella rincorsa verso i propri obiettivi: i biancocelesti vogliono continuare nella lotta per un posto in Europa nella prossima stagione, mentre la squadra di mister Nicola vuole conquistare la salvezza per restare in Serie A anche il prossimo anno.

Lazio-Empoli, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena domenica 12 maggio 2024 alle ore 12:30.