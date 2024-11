Cagliari-Verona 1-0, Piccoli fa gioire i padroni di casa

In Sardegna riparte la 14sima giornata di campionato di Serie A. Alle ore 20.45 è andata in scena la sfida tra Cagliari e Verona, match che rappresenta una sfida tra i bassi fondi della classifica italiana e che mette in palio punti importanti che possono risultare determinanti in chiave retrocessione. Ad uscire vincenti sono i padroni i casa. I rossoblu battono gli scaligeri per una rete a zero. Il gol decisivo arriva da Piccoli, è lui il protagonista a regalare importantissimi tre punti alla squadra di Davide Nicola. Dall'altra parte un Hellas Verona che lotta e che non gioca nel complesso una brutta gara.

L'andamento del match

Partita estremamente equilibrata tra Cagliari e Verona, a farla da padrone è la grinta in campo. I 22 uomini sul rettangolo verde non si risparmiano minimamente, lotta su ogni pallone e sfida dominata dalla fisicità. Da segnalare un'occasione importantissima, dopo appena 6 minuti, per i padroni di casa con Yerri Mina, il difensore nell'area piccola fa partire una conclusione che sfiora il gol, clamorosa rete mancata che onestamente era più difficile sbagliare che realizzare. Ancora il Cagliari a fare la partita e al minuto 34 altra occasione da riportare sul taccuino. Altro difensore ad essere protagonista, Zappa colpisce di testa e viene fermato solo da un intervento strepitoso del portiere del Verona Montipò. Il primo tempo si chiude con due occasioni gol importanti nel giro di poco più di un minuto. Prima Luvumbo a far partire un bel tiro che sfiora la traversa ed esce fuori. Subito dopo l'esterno dei gialloblu Lazovic calcia a botta sicura sfiorando però il palo. Terminano i primi 45 minuti e la ripresa riparte con lo stesso copione, partita equilibrata e rossoblu ad avere più spirito nella iniziativa d'attacco. Le due squadre impostano molto la gara su un gioco costruito sulle fasce, tanti cross a comandare il match ma niente di concreto in termini di pericolo per i due portieri. E' il minuto 75 quando arriva il primo gol del match, assist di Felici per Piccoli che realizza con freddezza. Il pubblico di casa può esplodere, vantaggio Cagliari. Gli uomini di Nicola controllano la gara senza correre rischi per i restanti minuti. Il Verona ci prova con grande forza di volontà ma è decisamente insufficiente per causare preoccupazioni ai rossoblu. Finisce 1-0 per i padroni di casa.

Le rispettive classifiche

Il Cagliari può decisamente uscire dal match di questa sera con sorriso ed entusiasmo. Una vittoria di misura che li porta a ben 14 punti, allontanandosi di fatto dalla pericolosa zona retrocessione. Discorso diverso per l'Hellas Verona che aveva iniziato questo match proprio con un punto di vantaggio contro gli avversari sardi. Gli scaligeri restano fermi a 12 punti e solo due lunghezze da quella che è da considerare attualmente il posto che porta un club in serie B.

