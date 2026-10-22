«Tanti auguri al Boss Stefan Radu!»: il messaggio della Lazio

Stefan Radu compie oggi 40 anni e la S. S. Lazio gli ha rivolto un messaggio di auguri. Nel celebrarlo, il club ricorda che l’ex difensore romeno è ancora il calciatore con più presenze nella storia biancoceleste. Il messaggio ripercorre anche il suo periodo nella Capitale, iniziato nel gennaio 2008, e riporta il numero di presenze e gol attribuiti al giocatore.

Gli auguri della Lazio a Stefan Radu

La società apre il suo saluto con le parole “Tanti auguri al Boss Stefan Radu!”. L’appellativo Boss torna nel testo dedicato all’ex difensore, insieme al riferimento al suo quarantesimo compleanno. Gli auguri sono il motivo del messaggio: la Lazio coglie l’occasione della ricorrenza per ricordare Radu e il posto che occupa nella storia del club.

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Accanto al testo compare anche la frase in inglese “Happy birthday, Stefan”, seguita dall’emoji di una torta. Il saluto breve si aggiunge al messaggio più articolato della società, che non si limita agli auguri ma richiama il percorso del calciatore in biancoceleste.

Il periodo nella Capitale

Nel ricordo diffuso per il compleanno, la Lazio indica il gennaio 2008 come momento dell’arrivo di Radu. Scrive inoltre che l’ex difensore ha giocato nella Capitale fino allo scorso maggio. Il riferimento alla conclusione del suo periodo romano è dunque relativo: nel testo degli auguri non viene specificato un anno per quel mese.

La società identifica Radu come un difensore romeno ed ex giocatore biancoceleste. Sono questi i dettagli con cui presenta il festeggiato prima di richiamare i dati numerici del suo percorso e il primato di presenze che, secondo lo stesso messaggio, detiene ancora.

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