Patric: "Tre punti importanti. Il mister mi dà fiducia"

Al termine della vittoria per 1-0 della Lazio contro il Verona Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

La squadra è consapevole, carica e tranquilla. Non capite male quando dico tranquilla. Si vede che siamo lucidi soprattutto in attacco nelle scelte. Possiamo fare gol o meno ma creiamo tante azione pericolose. Questo ci dà tranquillità perché sappiamo di poter far gol da un momento all'altro. Siamo contenti per un'altra porta inviolata. Questa è la nostra forza, non dobbiamo sbagliare.