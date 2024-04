Baroni a Dazn: "La Lazio ci ha messo in difficoltà. C'è rammarico ma non dobbiamo fare calcoli"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'allenatore degli scaligeri Baroni ha commentato la sconfitta del suo Verona contro la Lazio. Queste le sue parole:

Noi non possiamo perdere la fiducia, l’identità, non dobbiamo avere paura o timore in questo momento. Questa era una partita da affrontare così, all’inizio eravamo un po’ troppo schiacciati, abbiamo cambiato cercando di andarli a prendere. La gestione dei loro trequartisti è complicata. La squadra ha fatto bene. La partita era in equilibrio, abbiamo perso 2-3 palloni in uscita, loro ti portavano questa pressione frontale, e questo ci ha penalizzato. La Lazio ha subito creato un pericolo sul primo pallone perso, così il secondo. La squadra si è intimorita. Il gol nasce così. Questi errori ci fanno crescere, non li ripeteremo in futuro. Mi è piaciuta la squadra, sarebbe un errore essere conservativi. Chiaro è che noi abbiamo il problema del gol, ma con quest’atteggiamento lo troviamo

Il rammarico più grande è stato concedere quei palloni in uscita

L’avevamo visto, non possiamo concedere queste palle in uscita, la Lazio ha talmente tanta qualità nella finalizzazione, hanno tutto per portare in fondo il pallone. Ci era già andata bene, poi sulla terza palla persa ci hanno punito. Peccato, avevamo avuto anche noi delle buone occasioni, però bisogna far gol. Parto dal presupposto che noi dobbiamo pensare a quello, ci porterà dove vogliamo arrivare

