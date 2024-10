Massimo Maestrelli a Football Crazy: "Ho chiesto a Baroni di indossare la giacca storica del 'babbo'"

Nella trasmissione di Football Crazy in onda su T9, canale 17 del digitale terrestre, è intervenuto in esclusiva Massimo Maestrelli che ha avuto l'opportunità di discutere del nuovo film dedicato alla figura di suo padre, il leggendario Tommaso Maestrelli, l’illustre allenatore che ha condotto la Lazio alla conquista del suo primo scudetto. Il documentario intitolato “Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestrelli” ha fatto il suo debutto in prima assoluta alla Festa di Roma, presentato con solennità il 25 ottobre presso il prestigioso Teatro Olimpico. Scritto e diretto a quattro mani da Francesco Cordio e Alberto Manni, questa opera cinematografica si propone di esplorare non solo le gesta sportive di Maestrelli, ma anche il suo significato profondo nella cultura calcistica italiana. L’eredità lasciata da Tommaso Maestrelli trascende il mero palmarès di trofei e vittorie. Il suo carisma e la sua straordinaria capacità di leadership hanno fatto di lui un simbolo indimenticabile per i sostenitori della Lazio e per tutti gli appassionati di calcio. Il film offre l’occasione di rivivere quegli attimi di trionfo e di esplorare il percorso personale e professionale di un allenatore che ha segnato un’epoca. Attraverso interviste, materiali d'archivio e testimonianze, il documentario intende rendere omaggio a un uomo che ha saputo ispirare generazioni di tifosi.

Una celebrazione della storia laziale

La proiezione ha visto la partecipazione di illustri rappresentanti del mondo laziale, tra cui il presidente Claudio Lotito, l’allenatore Baroni e membri dell’attuale squadra. La loro presenza all'evento sottolinea il legame indissolubile tra il club e la sua gloriosa storia. Questo film non si limita a rievocare i successi sul campo; è anche un mezzo per tramandare ai giovani tifosi i valori che hanno caratterizzato la Lazio, affinché non solo i risultati sportivi, ma anche la filosofia e lo spirito di squadra continuino a vivere nelle nuove generazioni. “Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestrelli” si configura non soltanto come un tributo a un grande allenatore, ma anche come una riflessione sul significato più profondo del calcio come arte e passione, capace di unire e ispirare. La figura di Maestrelli emerge, dunque, come un faro luminoso nella storia del calcio italiano, un uomo che ha saputo coniugare il rigore professionale con l'umanità, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di tutti gli appassionati.