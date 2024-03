FORMELLO | Inizia l’era Tudor: corsa, torello e tattica: colloquio con Kamada

Dopo qualche giorno di ferie, per via delle amichevoli delle nazionali, la squadra si è ritrovata in mattinata presso il Training Center di Formello per la sedute mattutina a cui seguirà quella pomeridiana per le 17. Si inizia subito con una corsa e poi una breve attivazione atletica. Torello e qualche esercizio tecnico prima di una partitella a campo molto ridotto sette contro sette.

Giocatori a disposizione

Portieri: Mandas, Sepe.

Difensori: Casale, Lazzari, Gila, Romagnoli.

Centrocampisti: Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Andre Anderson.

Attaccanti: Pedro, Immobile, Castellanos, Felipe Anderson.

Primavera: Ruggeri, Milani, Di Tommaso, Saná Fernandes, Diego Gonzalez.

Assenti: Provedel, Pellegrini, Patric, Rovella + nazionali (Hysaj, Marusic, Guendouzi, Vecino, Isaksen, Zaccagni)

Corsa, attivazione atletica, corsa, torello ed esercizi sulla tecnica, poi partitella 7vs7 a campo molto ridotto

CELESTI:

Milani, Romagnoli, Gila, Andre Anderson, Cataldi, Immobile, Felipe Anderson, Saná Fernandes

ROSSI

Lazzari, Ruggeri, Casale, Kamada, Luis Alberto, Diego Gonzalez, Castellanos, Pedro

Di Tommaso fuori dalla partitella.

Finita la seduta il nuovo mister Igor Tudor si è fermato a parlare a bordocampo con Kamada.