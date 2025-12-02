Keita Baldé torna a Formello: “La Lazio è come casa, che emozione”

Keita Baldé è tornato a Formello. L’ex attaccante della Lazio, ora in forza al Monza, ha varcato nuovamente i cancelli del centro sportivo che lo ha visto crescere e diventare un calciatore professionista. Un ritorno carico di ricordi, sensazioni e nostalgia per un luogo che ha segnato l’inizio della sua avventura nel calcio italiano.

IL RACCONTO SUI SOCIAL

Sui social, Keita ha voluto condividere il significato speciale di questo momento attraverso un lungo messaggio.

QUESTE LE SUE PAROLE

Oggi sono tornato dove tutto è iniziato.

Sono entrato di nuovo in quel centro sportivo dopo 14 anni… e per un attimo mi sono sentito di nuovo quel ragazzino che arrivò qui con gli occhi pieni di sogni e la testa piena di speranze. Camminare in quei corridoi, rivedere quei campi, riconoscere le voci… mi ha colpito più di quanto potessi immaginare.

Ho ritrovato persone che mi hanno cresciuto davvero:

da chi mi lavava le divise, a chi mi allenava, a chi mi dava una pacca sulla spalla nei giorni difficili.

Non erano solo ricordi: erano pezzi della mia vi…

