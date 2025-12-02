Keita Baldé torna a Formello: “La Lazio è come casa, che emozione”
L’ex attaccante biancoceleste, oggi al Monza, racconta sui social le emozioni del ritorno nel luogo dove tutto è iniziato
Keita Baldé è tornato a Formello. L’ex attaccante della Lazio, ora in forza al Monza, ha varcato nuovamente i cancelli del centro sportivo che lo ha visto crescere e diventare un calciatore professionista. Un ritorno carico di ricordi, sensazioni e nostalgia per un luogo che ha segnato l’inizio della sua avventura nel calcio italiano.
IL RACCONTO SUI SOCIAL
Sui social, Keita ha voluto condividere il significato speciale di questo momento attraverso un lungo messaggio.
QUESTE LE SUE PAROLE
Oggi sono tornato dove tutto è iniziato.
Sono entrato di nuovo in quel centro sportivo dopo 14 anni… e per un attimo mi sono sentito di nuovo quel ragazzino che arrivò qui con gli occhi pieni di sogni e la testa piena di speranze. Camminare in quei corridoi, rivedere quei campi, riconoscere le voci… mi ha colpito più di quanto potessi immaginare.
Ho ritrovato persone che mi hanno cresciuto davvero:
da chi mi lavava le divise, a chi mi allenava, a chi mi dava una pacca sulla spalla nei giorni difficili.
Non erano solo ricordi: erano pezzi della mia vi…
Oggi ho capito quanto questo posto abbia segnato il mio percorso.
Mi sono sentito grato, profondamente.
E anche commosso, perché tornare qui significa guardare indietro e vedere tutto il cammino che ho fatto… da bambino a uomo.
Lo dico con sincerità:
è stato uno dei giorni più intensi della mia vita.
Tornare qui è stato come tornare a casa.
E certe sensazioni non le dimenticherò mai.
Grazie Lazio".