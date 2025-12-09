Giudice Sportivo, ufficiale il verdetto sul caso Gila

C'è rammarico tra le file biancocelesti per non aver ottenuto i tre punti contro il Bologna nonostante una buona prestazione. Nel finale, l'episodio che ha fatto molto discutere è stato quello dell'espulsione diretta a Gila: il difensore spagnolo, dopo un contrasto con Castro, inveisce contro l'arbitro che lo espelle senza pensarci due volte. Proprio in questi minuti è uscito il verdetto del Giudice Sportivo, ecco tutti i dettagli sulla squalifica di Gila.

Gila - Fraioli

La decisione del Giudice Sportivo sull'espulsione a Gila

Il difensore spagnolo dovrà saltare una giornata effettiva.

La nota

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE E AMMENDA DI

€10.000,00

GILA FUENTES Mario (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 33° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara.