Parma-Lazio, ecco le formazioni ufficiali: gli undici scelti da Sarri

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Parma-Lazio, gara fondamentale per i biancocelesti vista la situazione di classifica. Sarri e i suoi vogliono continuare a inseguire il treno Europa ma per farlo bisogna invertire il trend negativo delle trasferte: l’ultima vittoria e unica della stagione lontano dalle mura amiche risale a Genoa-Lazio di fine settembre. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali di Parma-Lazio: ecco le scelte iniziali di Maurizio Sarri.

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Le formazioni ufficiali di Parma-Lazio

Parma (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estévez, Keita; Oristanio, Benedyczak; Pellegrino.

All.: Cuesta.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

All.: Sarri.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Tavares, Provstgaard, Dele-Bashiru, Vecino, Belahyane, Noslin, Dia, Pedro.