Decimo giorno di ritiro: allenamento pomeridiano per la Lazio di Sarri

Procede il ritiro della Lazio al quartier generale di Formello. Si continua a lavorare duro agli ordini di Maurizio Sarri. Nell'allenamento pomeridiano del decimo giorno di preparazione mancano quattro nomi: Gigot, Isaksen, Pinelli e Dia. Come spesso sta accadendo in questo ritiro mister Sarri prima di iniziare la seduta si intrattiene a parlare all'intero gruppo. Sappiamo bene che la vista la particolarità di quest'anno, ovvero il calciomercato bloccato, sarà un fattore determinante anche la testa dei giocatori. L'allenatore toscano dovrà quindi lavorare molto anche su questo aspetto.

L'allenamento pomeridiano di oggi

A fare da protagonista è la suddivisione tra Rossi e Verdi. I giocatori vengono suddivisi in questi due gruppi e si lavora prettamente con il pallone. L'allenatore Sarri ricava un rettangolo delineato dal perimetro dove all'interno i due gruppi si sfidano con il torello ed altri esercizi incentrati sul movimento rapido della palla con conseguenziale pressing in fase di non possesso.

La partitella di fine allenamento

Due squadre create per sfidarsi.

SQUADRA ROSSA: Provedel; Marusic, Patric, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Vecino; Zaccagni; Cancellieri, Castellanos.

SQUADRA VERDE: Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Pedro, Noslin, Basic.