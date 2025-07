L'infortunio di Dia: entità e tempi di recupero per il calciatore

Continua spedito il ritiro per la Lazio nel quartier generale di Formello. Un pò di apprensione è arrivata nelle ultime ore dall'infermeria. Due i nomi a fermarsi, quello di Gustav Isaksen per un problema di natura virale e l'infortunio atletico di Boulaye Dia. Sul franco senegalese è nata una certa preoccupazione per due motivi: la delicatezza del ruolo e i ripetuti problemi alla caviglia che lo hanno tartassato in passato e che si ipotizzavano potessero tornare. Da pochi minuti è emersa l'entità del suo infortunio e quelli che saranno i probabili tempi di recupero.

L'infortunio di Dia

Il primo che sicuramente avrà tirato un sospiro di sollievo è Maurizio Sarri. Pochi minuti fa è emerso come sta Boulaye Dia e in cosa consiste il suo infortunio. Appurato e scongiurato che non si tratta di un infortunio del passato legato prettamente alla caviglia, il problema è localizzato nella zona finale della caviglia, verso la tibia. Nello specifico parliamo di un edema sottocutaneo postraumatico di lievissima entità. Per quanto riguarda i tempi di recupero, se così possiamo chiamarli, il giocatore dovrebbe osservare un breve riposo precauzionale di un paio di giorni. In realtà in termini di stato fisico sarebbe in grado di scendere in campo anche prima.

La situazione Isaksen

L'altro indisponibile è Gustav Isasken. Per lui nessun problema di natura fisica, muscolare o atletica. Il suo stato influenzale ha destato preoccupazione spingendo lo staff medico biancoceleste ad approfondire la situazione con un prelievo del sangue. Da quest'ultimo è emerso che il giocatore ha contratto la mononucleosi e dovrà star fermo per circa due settimane.