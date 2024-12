Le probabili formazioni di Parma-Lazio: Baroni con gli uomini contati

Tra poche ore la Lazio sfiderà allo Stadio Ennio Tardini il Parma di Fabio Pecchia nella sfida valevole per la 14° giornata di Serie A ENILIVE. Baroni dopo il pareggio contro di giovedì contro il Ludogorets si trova ad affrontare i Ducali con parecchie defezioni viste le assenze di Vecino e Dia che si sommano a quelle dei lungodegenti Castrovilli e Nuno Tavares. L'allenatore della Lazio a centrocampo e in attacco ha dunque delle scelte obbligate con Dele-Bashiru che è il candidato forte per la trequarti con Rovella e Guendouzi in mediana.

