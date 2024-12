Parma-Lazio, occasione per Dele-Bashiru dal primo minuto

Oggi alle 15.00 la sfida allo stadio Ennio Tardini tra Parma e Lazio. La squadra di Baroni avrà una rosa ridotta a causa di diverse indisponibilità. La novità arriva dal centrocampo dove si rivede in campo da titolare Dele-Bashiru. L'allenatore dovrebbe puntare sul centrocampista nigeriano per sostituire l'infortunato Vecino. L'ultima da titolare per Dele-Bashiru risale alla prima giornata di campionato, nella sfida Lazio-Venezia, dove il giocatore fece vedere le sue caratteristiche, ovvero corsa e fisicità, offrendo una prestazione più che positiva. Oggi quindi sarà chiamato di nuovo in causa in una trasferta delicata ed ostica contro un Parma che sopratutto in casa sa far valere le sue qualità.

L'infortunio di Vecino

Matias Vecino è l'uomo che lascerà spazio al centrocampista Dele-Bashiru. Il suo infortunio ha destato subito preoccupazione in quel di Formello, l'uruguaiano infatti è una garanzia per esperienza e per adattabilità di ruolo nella linea di centrocampo. Il suo infortunio, per fortuna, non è rappresenta nulla di grave, si tratta di un leggero stiramento al flessore della coscia sinistra che lo terrà fermo per circa 10 giorni. Lo staff medico dei biancocelesti hanno ipotizzato il rientro per la tanto discussa trasferta europea di Amsterdam, il 12 dicembre contro l'Ajax. Nel frattempo il prescelto per sostituirlo sembra essere Dele-Bashiru.

Probabili formazioni di Parma-Lazio

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny.

Allenatore: Fabio Pecchia

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Marco Baroni