Lazio-Monza: fuochi d'artificio biancocelesti all'Olimpico ma l'obiettivo è quota 70

La rosa biancoceleste, nella partita Lazio-Monza, ha mostrato di far parte delle grandi squadre del campionato di Serie A, infatti si è riguadagnata la 4a posizione in classifica, sotto soltanto a Napoli, Inter e Atalanta. Una vittoria importante contro il Monza, soprattutto dato che i biancocelesti non vincevano all'Olimpico dal 24 novembre. La Lazio aveva iniziato la stagione 24/25 come un anno sperimentale, infatti, veniva da un periodo oscuro dove aveva cambiato per ben 3 volte il mister. Il nuovo allenatore dei biancocelesti, Marco Baroni, non era ancora molto conosciuto e non aveva mai avuto l'occasione di essere al timone di una squadra come la Lazio. Molti calciatori storici avevano abbandonato la squadra, tra cui Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto, e avevano ceduto il posto a molti giovani ancora sconosciuti.

Lazio - Fraioli

La stagione gloriosa dei biancocelesti

Il mister Marco Baroni, contro ogni aspettativa, è riuscito a far classificare la rosa biancoceleste in 4a posizione nella classifica di Serie A e alla vetta dell'Europa League, competizione nella quale la Lazio accede direttamente agli ottavi di finale. La squadra è riuscita a conquistare 10 punti nelle gare del girone di ritorno, ma non solo, la rosa biancoceleste è riuscita a vincere 10 partite in trasferta, 7 in Serie A e 3 in Europa League

Champions League: un'opportunità più che un obiettivo

La Lazio di Baroni può mostrare delle leggere mancanze sotto il profilo tattico, come è accaduto nel derby e nel match disputato contro la Fioretina, infatti, la Champions League sembra essere un'opportunità piuttosto che un obiettivo o un traguardo concreto. Alla squadra biancoceleste servirebbero 25 punti in 14 giornate per raggiungere quota 70, infatti, nella stagione passata, la Juventus di Allegri si era classificata 3a con 71 punti. Classificarsi in Champions sarebbe un enorme risultato per la Lazio e il suo mister, soprattutto in relazione alle prospettive di inizio stagione.