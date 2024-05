Lazio, Liverani: "Tchaouna giocatore interessante. Erede di Anderson? Come caratteristiche..."

Manca una sola giornata alla conclusione del campionato di Serie A. La Lazio chiuderà in casa, con il match dell'Olimpico contro il Sassuolo in programma domenica sera alle 20:45. I biancocelesti vanno a caccia del punto utile per conquistare matematicamente il settimo posto e quindi la partecipazione alla prossima Europa League. La squadra neroverde dell'ex Ballardini invece è già certa della retrocessione in Serie B.

Con la conclusione della stagione, si inizia fin da subito a parlare di calciomercato. In casa biancoceleste è stato accostato negli ultimi giorni il nome di Loum Tchaouna, attaccante della Salernitana classe 2003.

Liverani, le sue parole su Tchaouna in ottica Lazio

Nella giornata di ieri, durante l'EA7 World Legends Padel Tour, svoltosi a Roma, l'ex centrocampista della Lazio, Fabio Liverani, tra i vari temi affrontati si è espresso anche sul calciatore della Salernitana in ottica Lazio. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com:

"Tchaouna accostato alla Lazio? E' un giocatore molto interessante, un 2003 che può crescere tanto, ha forza e corsa, può essere preso per farlo crescere ulteriormente di uno step. Un erede di Felipe Anderson? Come caratteristiche no, sul ruolo se ci adeguiamo a un 3-4-2-1 di Tudor può fare uno dei due trequartisti".

Tchaouna, i numeri stagionali con la Salernitana

Loum Tchaouna, in questa stagione, ha collezionato 34 presenze con la maglia della Salernitana, suddivise in 32 nel campionato di Serie A e 2 in Coppa Italia. Lo score parla di sei gol realizzati (quattro in Serie A e due in Coppa Italia) e quattro assist vincenti forniti ai propri compagni.