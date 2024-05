Dopo la salvezza ottenuta dal Verona in casa della Salernitana, questa sera si è giocata Bologna-Juventus. I felsinei sono reduci dalla qualificazione in Champions League, la Juventus invece, dopo aver vinto la Coppa Italia, scenderà in campo senza Allegri (esonerato), con l'esordio di Montero sulla panchina bianconera.

Bologna-Juventus

Partono subito forte i felsinei con Freuler, che dopo un recupero palla alto dei compagni impegna Szczesny. Sugli sviluppi del calcio d'angolo il Bologna trova il vantaggio con Calafiori. Raddoppio immediato per i padroni di casa, che trovano il gol del 2-0 con Castro. Partenza schok della Juventus che non riesce a prendere le misure al Bologna, partito benissimo sin qui. Primo tempo che termina sul risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa. Riprende forte il Bologna, con Calafiori che sigla il 3-0. La Juventus sfrutta una disattenzione in difesa di Lucumi e trova il gol con Chiesa. La partita cambia completamente con i bianconeri che in due minuti siglano due gol e pareggiano i conti. Termina 3-3, con il Bologna dominante per 70 minuti che però non riesce a portare a casa i tre punti. La Juventus pareggia clamorosamente nel finale e conquista il primo punto con Montero in panchina