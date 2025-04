Il campionato in corso di Serie A è uno dei più agguerriti e combattuti degli ultimi anni, per le posizioni che contano (dallo Scudetto alla retrocessione passando per le qualificazioni in Europa) sono tante le squadre che si affrontano. Quest'anno l'Italia non avrà cinque squadre in Champions come avvenuto nella scorsa stagione, ma c'è ancora uno scenario per avere otto squadre nelle competizioni europee 2025/26.

8 squadre in Europa ecco come

Al momento le squadre italiane deputate a giocare le coppe europee nella prossima stagione sono sette, ma ci sono alcuni scenari particolari che potrebbero portare ad avere otto squadre in Europa. Tutti gli esempi e gli scenari sono presi in considerazione con l'attuale classifica di Serie A alla 34° giornata.

Gli scenari

Il primo caso per avere otto squadre qualificate alle competizioni UEFA 2025/26 si verificherebbe con il Milan vincente in Coppa Italia e la Fiorentina vincente in Conference League arrivando però al massimo al 7° posto, se infatti arrivasse sesta portandosi la Conference a Firenze l'Italia avrebbe comunque le sue sette squadre.

Un altro scenario è quello che si dà nel caso il Bologna fosse la vincitrice della Coppa Italia, a quel punto per ottenere gli otto slot europei la squadra di Palladino dovrebbe arrivare ottava in classifica vincendo la Conference League aggiungendosi dunque alle sette squadre regolarmente qualificate mediante campionato.

L'ultimo scenario possibile prevede la vittoria della Fiorentina in Conference e settima o ottava (in base ai risultati della Coppa Italia) in campionato, a questo punto con la classifica attuale Inter, Napoli, Atalanta e Bologna andrebbero in Champions League; in Europa League si qualificherebbero Juventus, Fiorentina grazia alla Conference e poi la Lazio o il Milan in base all'esito della Coppa Italia, di conseguenza una delle due romane in Conference League. Se infatti il Milan vincesse la Coppa Italia, sempre con la classifica attuale, a scivolare in Conference sarebbe la Lazio con la Roma a quel punto tagliata fuori.

Sembra un rompicapo di non facile risoluzione con le pedine che inoltre di settimana in settimana cambiano di posizione, per gli spettatori neutrali uno spettacolo tutto da godersi, per i diretti interessati meno con la pressione addosso e tante competitor pronte a far saltare il banco.