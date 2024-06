Il Messaggero | Noslin, ci siamo. La Lazio attende di cedere uno fra Hysaj e Pellegrini per portare un altro terzino sinistro

Trattative si aprono, si chiudono e restano in un limbo. L'offensiva su Greenwood, tiene l'operazione Stengs in standby, nonostante il prolifico ultimo incontro con l'entourage di mercoledì pomeriggio. Come vi avevamo anticipato ormai un mese fa, la Lazio può aggiudicarsi l'esterno 25enne con 13 milioni più 5 (quasi certi) di bonus o in uno scambio quasi alla pari con Isaksen, tanto desiderato dal Feyenoord. Chissà però quanto gli olandesi aspetteranno le titubanze di Lotito. Anche perché da settimane il patron continua a guardarsi intorno: non solo Greenwood, è stato sondato anche il vecchio pallino Samardzic, ma l'Udinese chiede 20 milioni fissi e i biancocelesti ne offre 15 più bonus al massimo.

Lotito assicura di ignorare la contestazione.

Ieri nuovi striscioni «Vattene» in diverse zone della Capitale, ma la verità che ora sta provando a sorprendere tutti almeno con un campione vero. E stato già preso Tchaouna al posto di Felipe An derson. Ci sarebbe ora un rallentamento sullo sbarco certo del nigeriano Dele-Bashiru, occasione da 5-6 milioni dell'Hatayspor. Difficile presentarlo comunque come il sostituto di Luis Alberto, anche se Baroni intravede le qualità di Folorunsho.

NOSLIN, CI SIAMO PER LA LAZIO

A breve Lotito si vedrà con Setti per Noslin, unica richiesta del nuovo tecnico. Con 13 milioni più Akpa Akpro (reticente tuttavia sulla via di Verona) può esserci la stretta di mano. La Lazio attende di cedere uno fra Hysaj e Pellegrini per portare un altro terzino sinistro. Cabal è il preferito di Baroni davanti a Doig, ma occhio an che a Obrador e, nel Gent, ad Archie Brown. Altro che meu amigo Conceição.

Alberto Abbate Il Messaggero