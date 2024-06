Il Messaggero | Arriva un'offerta del Manchester City per un giocatore biancoceleste: la Lazio dice no

La Lazio e Lotito stanno provando di convincere lo United a prendere a tutti costi Greenwood.

La Lazio dice no al Manchester City

L'alternativa è la stessa cifra più il cartellino del baby Mandas (valutato 18 milioni), immolato nell'affare nonostante l'imminente rinnovo e il no al City per il prestito oneroso a 2 milioni più 10 per l'obbligo di riscatto. I cugini rivali dello United vogliono solo cash per Greenwood: oggi scopriremo se la notte avrà portato consigli o continueranno a tergiversare attendendo in rilanci delle promesse concorrenti in Spagna e in Italia, anche se sembrano essersi defilate sia il Napoli che la Juventus (anche per un principio etico).

Si lavora ancora per l'attacco della Lazio

Come in attacco (Noslin la priorità, Dia congelato), anche sulla trequarti si continua a giocare su più tavoli a Formello.

Il Messaggero