Pedullà: "Sarri alla Roma? Vi dico come stanno le cose"

La Roma sta vivendo un momento di difficoltà e la sconfitta di domenica con il Bologna ha fatto scattare l'esonero di Ivan Juric: i Friedkin stanno valutando diversi allenatori ma ancora non c'è un'idea chiara. Gli americani sembrano essere orientati nel prendere un tecnico italiano; nelle ultime ore è girata la voce di un interessamento della Roma per Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sulla situazione

Fraioli

Sarri vicino alla Roma? Pedullà fa il punto della situazione

Sarri-Roma: zero contatti, almeno fin qui, voci fantasiose. Il procuratore è uno e non ci sono stati sondaggi. Questo il punto di Pedullà

Il tweet