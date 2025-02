Cardone: "Pessimismo per Castellanos, temo che potremo rivederlo dopo..."

Nella trasmissione “Quelli che…” a Radiosei è intervenuto come ogni mattina, Giulio Cardone, giornalista de “La Repubblica”. L'opinionista ha commentato l'ultimo impegno in campionato dei biancocelesti contro il Napoli, gara terminata 2-2 all'Olimpico di Roma, grazie alle reti di Isaksen al 6' e Dia al 87' per la squadra di Baroni, e per gli azzurri le reti Raspadori al 13' e l'autogoal di Marusic al minuto 64.

Le dichiarazioni di Cardone

Sabato abbiamo fatto tutto noi, ha fatto tutto la Lazio. La partita l’ha fatta la Lazio, dopo l’1-0 il piano gara di Conte era completamente saltato, quando succede questo devi costruirci la partita sopra. C’è stato poi l’infortunio della difesa e abbiamo regalato il pareggio. Poi siamo stati bravi a reagire allo svantaggio. Oggi Castellanos farà gli esami, le sensazioni non sono buone, come non lo erano al termine della gara. Temo una diagnosi alla Hysaj, che è stato un infortunio di secondo grado, ne avrebbe per un mese. Temo che potremo rivederlo dopo la sosta del 17 marzo. Baroni lo definisce indispensabile e lo perderesti per il doppio confronto di Europa League.

Sulle scelte di Baroni contro il Venezia